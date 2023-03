Nach Demenz-Diagnose: Bruce Willis erstmals im Netz zu sehen

Bruce Willis (68) macht das Beste draus! Im März 2022 hatte seine Tochter Rumer Willis (34) erschreckende Neuigkeiten offenbart: Ihr Vater leide unter Aphasie und werde sich deshalb aus dem Filmgeschäft zurückziehen. Vor wenigen Wochen folgte die nächste Diagnose – der Schauspieler ist auch an Demenz erkrankt. Ein Video zeigt jedoch jetzt: Bruce scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen!

Anlässlich Bruce' Geburtstag teilte dessen Ex-Frau Demi Moore (60) ein Video bei Instagram. Darauf singen seine Gäste dem "Stirb Langsam"-Star ein Ständchen, während er lachend an einem Tisch lehnt und sogar einige "Happy Birthday"-Zeilen mitsingt. Zu dem Video schrieb Demi unter anderem: "Wir sind so froh, dass wir dich heute feiern konnten. Ich liebe dich und unsere Familie." Nicht nur die Familie scheint sich zu freuen: "Es ist wunderbar, Bruce bei guter Laune zu sehen", schrieb ein User unter dem Beitrag. Ein weiterer freute sich: "Er hatte definitiv einen klaren Moment. Ich bin so froh, das zu sehen!"

Auch seine heutige Frau Emma Heming (44) veröffentlichte ein emotionales Video bei Instagram. Daneben widmete sie ihrem Mann emotionale Worte: "Heute ist also der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner rotzigen Nase sehen können", schrieb sie.

Bruce Willis, Schauspieler

Bruce Willis, 2018

Bruce Willis, "Stirb Langsam"-Darsteller

