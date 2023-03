Cheyenne Ochsenknecht & Nino kriegen eigene Show "Unser Hof"

Jetzt bekommen sie sogar ihr eigenes Format! Cheyenne Ochsenknecht (22) steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera – vor allem wegen ihrer berühmten Eltern Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67). Seit dem vergangenen Jahr hat die große Familie ihre eigene Realityshow namens Diese Ochsenknechts. Die Fans kriegen dort ganz exklusive und private Einblicke in das Leben der TV-Bekanntheiten. Doch in einer neuen Sendung soll sich alles nur noch um Cheyenne und ihren Mann Nino drehen!

Wie Presseportal berichtet, kommt schon in ein paar Monaten ein Spin-off! "Unser Hof" heißt das angekündigte Format, in dem Cheyenne und Nino ihren Alltag als Jungbauern zeigen. Im Winter 2023 soll es losgehen – in vier Folgen und Jahreszeiten wird das Leben des Ehepaares auf dem Hof dokumentiert. Für ihren Nino ließ das Model das Großstadtleben hinter sich und zog 2020 nach Österreich.

Ihre Familie kommt sie regelmäßig besuchen, vor allem Mama Natascha ist öfter in Österreich. Eigentlich pflegt Cheyenne auch eine enge Beziehung zu ihrem älteren Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (31). Doch nachdem er seiner Freundin Laura (24) auf Cheyennes Hochzeit einen Antrag gemacht hatte, scheint der Haussegen schief zu hängen. Ob das in der neuen Show auch noch mal thematisiert wird?

