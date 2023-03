Yay oder Nay? Jennifer Hudson mit Hausschuhen unterwegs

Jennifer Hudson (41) zeigte sich in einem etwas anderen Look! Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin begann ihre Karriere in der Musikshow American Idol. In der Castingshow belegte sie den siebten Platz. Seitdem konnte sie sich einen Namen in der Musik- und Schauspielbranche machen. Am Montag war die Musikerin zu Gast bei Jimmy Kimmels (55) Talkshow. Danach wurde Jennifer in einem ungewöhnlichen Look gesichtet!

Für ihren TV-Auftritt schmiss sich die Beauty ordentlich in Schale. Sie trug ein enges schwarzes Kleid mit glitzernden Streifen. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels und zu einem Mittelscheitel gestyltes Haar. Die Schuhe tauschte sie danach aber ziemlich schnell aus: Nach der Show spazierte Jennifer in flauschigen lilafarbenen High Heels durch die Straße!

Am Set zu "Breathe" lernte die Schauspielerin den Rapper Common (51) kennen, der ebenfalls eine Rolle übernommen hatte. In dem Film spielen die beiden ein Ehepaar – und auch im echten Leben wird den beiden inzwischen eine Beziehung nachgesagt! Spätestens nachdem Jennifer dem Musiker süße Worte zu seinem Geburtstag gewidmet hatte, waren Fans sich sicher: Die beiden sind ein Paar!

Anzeige

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Hudson, Sängerin

Anzeige

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Hudsons Hausschuhe

Anzeige

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Hudson, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de