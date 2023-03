Bekommt Cheyenne Ochsenknecht viel Hilfe von Mama Natascha?

Natascha Ochsenknecht (58) scheint ihrer Tochter so gut es geht unter die Arme zu greifen. Anfang des Jahres hatte Cheyenne Ochsenknecht (22) überglücklich verkündet, dass ihr Mann Nino und sie erneut Nachwuchs erwarten. Auch wenn im Moment der Haussegen bei Familie Ochsenknecht offenbar etwas schief hängt, scheint sich die Influencerin immer auf ihre Liebsten verlassen zu können. Im Promiflash-Interview verriet Natascha nun, inwiefern sie Cheyenne in Sachen Nachwuchs unterstützt.

"Natürlich ist Cheyenne selbstständig, keine Frage, die schmeißt den Laden, die macht das großartig für ihr junges Alter", begann die Diese Ochsenknechts-Schönheit bei der "Dungeons & Dragons"- Premiere in Berlin gegenüber Promiflash zu erzählen. Natascha fuhr fort, dass sie jedoch selbstverständlich mit anpacken würde, wenn Not am Mann sei. "Und [ich] kümmere mich natürlich um mein Enkelkind", versicherte die 58-Jährige. Auch die räumliche Distanz zwischen Berlin und Österreich stelle diesbezüglich kein großes Hindernis dar. "Ich gucke, dass ich regelmäßig da bin", schilderte die Beauty.

Während des Promiflash-Interviews erzählte die Designerin dann ebenfalls noch, dass sie sich schon sehr auf das neuste Familienmitglied freuen würde. "Ich freue mich auf jedes Enkelkind, das auf die Welt kommt, na klar", machte sie deutlich. Anschließend scherzte Natascha dann noch: "Ich habe große breite Arme und da ist noch viel Platz".

Getty Images Natascha Ochsenknecht im März 2023

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

