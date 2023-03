Superhot! Sophia Thomalla zeigt Hammer-Body am Strand Miamis

Sophia Thomalla (33) genießt die Sonne im sexy Look! Die Moderatorin bezaubert mit ihrem Aussehen nicht nur den ein oder anderen Reality-TV-Star, wie beispielsweise Calvin Kleinen (31), der ihr sogar einen Song widmete – sondern wohl auch ihren Partner Alexander Zverev (25). Vor wenigen Tagen kam die Doku des Tennisspielers raus, in der auch erzählt wird, wie das Paar sich kennengelernt hat. Während sich die Schlagzeilen hierzulande darüber häufen, entspannt Sophia im Ausland: So hot planscht die Beauty im Wasser!

Fotografen entdeckten die TV-Bekanntheit nun am Strand Miamis. In einem schwarzen knappen Bikini setzte Sophia ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Um die hohen Temperaturen auszuhalten, kühlte sie sich hin und wieder im Wasser ab. Trotzdem scheint die Are You The One?-Moderatorin top gestylt zu sein. Ihre lange Haarpracht legte sich in Wellen um ihre Schultern. Die Augen bedeckte sie mit einer schwarzen, großen Sonnenbrille.

Sophia wirkte ziemlich gut gelaunt. Schon vor ein paar Tagen erwischten Paparazzi die 33-Jährige beim Sonnenbaden in der US-amerikanischen Stadt. Auch da präsentierte sie sich total stylish. Für den Weg zum Strand hatte sie sich noch ein weites, weißes Hemd übergeworfen, welches sie aber kurze Zeit später demonstrativ ablegte.

