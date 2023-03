Cristiano Ronaldo ist jetzt Fußball-Rekordnationalspieler

Cristiano Ronaldo (38) hat einen neuen Titel! Der Stürmer gilt als einer der besten Spieler und wurde bereits fünfmal zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Mit seinem portugiesischen Team gewann er als Kapitän 2016 die Europameisterschaft. Trotz seiner vielen Errungenschaften denkt der Sportler noch längst nicht an die Rente. Schließlich will er noch den ein oder anderen Rekord schaffen. Das ist ihm jetzt auch geglückt: Cristiano ist Portugals Rekordnationalspieler!

Der 38-Jährige stand am Donnerstagabend zum 197. Mal für sein Heimatland auf dem Rasen. Das berichtete unter anderem Bild. Cristiano führte beim EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein seine Mannschaft als Kapitän an und traf zweimal das gegnerische Tor – die Seleção gewann am Ende 4:0.

Auf Instagram richtete er nach dem Match einige Worte an seine Fans und freute sich. "Es ist ein großartiges Gefühl, wieder für unsere Nationalmannschaft zu spielen und ein Tor zu erzielen, und das in einem Stadion, das für mich etwas Besonderes ist. Ich bin stolz, der beste Nationalspieler aller Zeiten zu sein", schrieb Cristiano.

