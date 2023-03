Iris Kleins Flirt? So viele Follower sahnte er inzwischen ab

So viele Follower hat er jetzt! Iris Klein (55) ist eine deutsche Reality-TV-Persönlichkeit und sorgte mit ihrer Trennung von Ehemann Peter Klein (55) zuletzt für viele Schlagzeilen! Nachdem Peter sie betrogen haben soll, kam es zu einem wahren Rosenkrieg im Netz. Vor einigen Tagen verkündete Iris dann, dass sie ein Date habe. Mit wem wollte die Brünette nicht verraten. Doch Indizien zeigten, dass es sich dabei um Golflehrer Olaf Moehle handeln könne. Und Olafs Followeranzahl schoss durch die Gerüchte in die Höhe!

Während der hübsche Golfer vor Beginn der Gerüchte rund 6.350 Follower auf Instagram hatte, folgen ihm nun ganze 7.295 Schaulustige. Inzwischen hat Olaf sein Konto auf privat umgeschaltet. Doch eines ist wohl klar: Viele Fans scheinen auf weitere Hinweise zu hoffen, die offenbaren könnten, das Iris und Olaf sich tatsächlich treffen. Bisher bestätigte keiner der beiden das Gerücht.

Am vergangenen Dienstag sorgten Hinweise dafür, dass das Gerücht seinen Lauf nahm. Als Iris in ihrer Story Fotos vom Essen teilte, war die Hand ihres Dates zu sehen, der einen marineblauen Pullover trug. In seiner eigenen Story war der Golflehrer ebenfalls mit einem gleichfarbigen Pullover zu sehen. Ein weiterer Zufall: Iris folgte dem Mann bereits.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein bei ihrem Date

Instagram / olafmoehle Olaf Moehle, Golf-Lehrer

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im September 2022

