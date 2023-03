Nach Trennungsgerüchten: Nicole Scherzinger urlaubt mit Thom

Nicole Scherzinger (44) bringt das Eis zum Schmelzen. Das einstige Pussycat Dolls-Mitglied und Thom Evans (37) lernten sich 2019 bei der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, weshalb auch bereits Gerüchte über eine Verlobung im Raum standen. Diese wurden vor wenigen Wochen allerdings mit Spekulationen über eine Trennung zerstört – dem wirkten die Sängerin und ihr Liebster nun entgegen: Nicole und Thom machten Urlaub in Australien, was die Beauty mit sexy Bildern festhielt.

Auf Instagram teilte die Beauty einige Aufnahmen von ihrer Zeit in Australien. Dabei sticht vor allem eines der Bilder besonders hervor: Die "Your Love"-Interpretin posierte gemeinsam mit dem ehemaligen Rugby-Spieler am Strand und lächelte dabei überglücklich in die Kamera – von einer möglichen Trennung ist den beiden dabei nichts anzusehen. Auch auf weiteren Fotos sind die Turteltauben gemeinsam mit ihren Freunden zu sehen.

Bereits vor wenigen Wochen räumte das Paar die Trennungsgerüchte aus dem Weg: Paparazzi hatten die beiden knutschend in Beverly Hills erwischt. So gaben sich Nicole und Thom im Regen total romantisch einen Kuss, während sie auf dem Weg zur Stylistin der Sängerin waren.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans mit Freunden

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

