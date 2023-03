Nach Unfall: Lebt Corinna Schumacher "wie eine Gefangene"?

Sie scheint das Haus nicht mehr zu verlassen! Michael Schumacher (54) ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer. Der Sportler fuhr bei den Formel-1-Weltmeisterschaften und ergatterte ganze sieben Weltmeistertitel. Doch dann der Schock: Im Dezember 2013 zog sich der 54-Jährige bei einem Skiunfall eine schwere Kopfverletzung zu. Seitdem befindet er sich in medizinischer Rehabilitation. Michaels Ex-Teamchef Eddie Jordan offenbarte nun, dass seine Frau Corinna Schumacher (54) enorm unter der Situation leiden soll.

In einem Interview mit Bild erzählte Eddie, dass er Michael ganz am Anfang versucht habe zu besuchen, doch Corinna verweigerte dies. "Zu Recht, weil zu viele Menschen ihn besuchen wollten", stellte er fest. Doch auch nach zehn Jahren soll sich Corinnas emotionaler Zustand nicht verbessert haben. "Sie lebt wie eine Gefangene, weil jeder mit ihr über Michael reden will, während sie nicht jede Minute daran erinnert werden will", berichtet der ehemalige Teamchef.

Ein Freund der Familie schwächte diese Aussagen aber gegenüber Bild ab. "Corinna und Michael waren auch vor dem Unfall kein Paar, das sich ständig bei Events auf den roten Teppich gestellt und abends Partys gefeiert hat", stellte er klar. Außerdem scheue Corinna die Öffentlichkeit laut dem Insider keinesfalls: "Corinna war in den letzten Jahren zum Beispiel bei vielen Formel-1-Rennen vor Ort und läuft dort ganz entspannt durchs Fahrerlager."

Netflix / Clive Rose / Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Corinna Schumacher im Mai 2004

Getty Images Corinna Schumacher, ihre Tochter Gina und Jean Todt

