Olaf Moehle stellt klar: Das war kein Date mit Iris Klein!

Olaf Moehle sorgt jetzt für Aufklärung! Seit Monaten sorgt Iris Klein (55) für ordentlich Schlagzeilen: Nachdem sie behauptete, dass ihr Mann Peter (55) eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben soll, trennte sich die TV-Bekanntheit. Jetzt will sich Iris wieder ins Datingleben stürzen. So machte die Mama von Daniela Katzenberger (36) im Netz hin und wieder Andeutung, dass sie etwas mit dem Golflehrer am Laufen hat. Gegenüber Promiflash dementierte Olaf jetzt aber die Dating-Gerüchte!

Promiflash erzählte der Golfer, dass zwischen ihm und Iris nichts lief: "Iris Klein hatte zu keinem Zeitpunkt mit mir ein Date – obwohl ich Single bin!" Die gemeinsamen Treffen hatten nämlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt, wie Olaf ebenfalls verriet: "Es war nur Golfunterricht, wie ich öfter mit anderen prominenten Personen habe!"

Dass Iris immer wieder die Datinggerüchte selbst anfeuerte, ging ihren Fans allmählich auf die Nerven: "So lächerlich das Ganze. Immer wieder kindische, pubertierende Andeutungen, damit sie im Gespräch bleibt" oder "Iris nutzt die Aufmerksamkeit gerade doch viel zu sehr aus... Will unbedingt in aller Munde sein und inszeniert irgendwelche Dates mit Möchtegern-Promis. Irgendwas ist da doch faul!", wetterten einige User unter einem Promiflash-Post auf Instagram.

Instagram / olafmoehle Olaf Moehle im Februar 2023

Instagram / olafmoehle Olaf Moehle, Golf-Lehrer

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

