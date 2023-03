Georgina Rodriguez' Kinder werden in der Schule geschlagen!

Der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Cristiano Ronaldo (38) und Georgina Rodriguez (29) haben zwei gemeinsame Kinder. Aus früheren Beziehungen hat der Profifußballer drei weitere Kinder. Da Cristiano auf der ganzen Welt als einer der besten Fußballer gilt, kennen ihn auch viele – was sich auch auf seine Kids auswirkt. Nun erzählte Georgina, dass ihre Kinder in der Schule gemobbt werden.

In der TV-Show "El Hormiguero" sprach das Model über seine Familie und verriet, dass es ihre Kids in der Schule nicht leicht hätten: "In der Schule werden sie regelmäßig geschlagen und wehren sich nie." Oft würden sie weinend nach Hause kommen. Dann frage Georgina sie immer, ob sie sich nicht wehren könnten: "Aber die Wahrheit ist, dass ich niemals möchte, dass meine Kinder herumlaufen und andere schlagen", betonte sie.

In der neuen Netflix-Doku "I Am Georgina" gibt Georgina noch andere Details über das Familienleben preis. Unter anderem spricht sie auch über ihr Zwillingsbaby, das bei der Geburt verstorben war. "Mehr als 40 Millionen Menschen folgen mir. Aber niemand weiß wirklich, wie ich mich fühle", gibt sie darin unter Tränen zu.

Cristiano Ronaldo mit seiner Freundin und seinen Kindern

Georgina Rodriguez und ihre Kinder

Georgina Rodriguez, argentinisches Model

