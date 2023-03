Mario und Ann-Kathrin Götzes Sohn ist total groß geworden!

Rome Götze (2) will hoch hinaus! Der kleine Mann ist der Sohn von Fußball-Profi Mario Götze (30) und dessen Gattin Ann-Kathrin (33). Im kommenden Juni feiert der Spross schon seinen dritten Geburtstag. Immer wieder begeistert Mama Ann-Kathrin ihre Follower mit Updates zu ihrem süßen Sohnemann. Aktuell urlaubt das Mutter-Sohn-Duo in einem Luxushotel in Dubai. Von dort aus veröffentlichte sie jetzt brandneue Bilder, die zeigen: Rome ist total gewachsen!

In ihrer Instagram-Story nahm Ann-Kathrin ihre Community mit in einen Schmetterlingspark, wo Rome ganz begeistert die schillernden Insekten beobachtete. Auf einem besonders süßen Schnappschuss posiert der Zweijährige grinsend vor einer großen Schmetterlingsstatue – hier ist deutlich zu sehen, wie groß er geworden ist! Seine Mama hat ihn in ein stylishes Outfit gesteckt: Der Promi-Spross trägt ein weißes Oversize-Shirt, hellblaue Shorts und dazu weiße Sneaker.

Auch Ann-Kathrin ist in Dubai wie immer stylish unterwegs. Ihr aktuellstes Posting zeigt sie in einem coolen Denim-Look: Das Model kombinierte eine Oversize-Jeansjacke zu einem Highwaist-Jeansrock. Dazu kombinierte sie ein schlichtes schwarzes Oberteil und Slipper. Ihre Haare trug sie in einem trendigen Sleek Bun.

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götzes Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin mit ihrem Sohn Rome Götze

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de