Will Millie Bobby Brown ihre Schauspielkarriere beenden?

Sie möchte mehr aus ihrer Karriere machen! Millie Bobby Brown (19) wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Serie Stranger Things weltberühmt. Für fünf Staffeln stand sie in der Hauptrolle vor der Kamera. Ein Angebot für ein Spin-off der Serie soll Millie allerdings vor Kurzem trotz Millionen-Gage abgelehnt haben. Insider behaupten jetzt, dass Millie einen anderen Karriereweg einschlagen möchte!

Wie Daily Mail berichtet, offenbarten Insider, dass die Schauspielerin sich in ihrer Karriere weiterentwickeln möchte. Scheinbar möchte Millie sich eine Karriere als Influencerin aufbauen. Erste Werbedeals hat sie bereits angenommen: Ihr neuester Werbepartner ist die Trinkwasser-Firma Essentia Water, für die Millie über die sozialen Medien Werbung macht. Momentan arbeitet Millie aber auch noch an zwei Filmprojekten: dem Netflix-Film "Damsel" und dem Sci-Fi-Abenteuer "The Electric State".

Kreativ ausleben kann sich Millie auch durch ihre eigene Hautpflege-Brand Florence by Mills. Über ihre Firma sagt sie: "Ich habe diese Firma gegründet, weil ich finde, dass unsere Generation keinen Kontakt mit der Beauty-Industrie hat. Ich nehme meine Fans mit auf die Reise durch diese Welt."

