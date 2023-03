Gefährlichste OP: Katja Krasavice hatte Angst um ihr Leben

Diesen Beauty-Eingriff bereut sie heute! Katja Krasavice (26) ist eine deutsche Rapperin und wurde vor allem durch YouTube und ihre Teilnahme bei Promi Big Brother bekannt. Ihr Markenzeichen ist ihr aufreizender Kleidungsstil und ihr stark geschminktes Gesicht. Ihre Fans schätzen ihr Selbstbewusstsein und ihre offene Art. An ihrem Körper ließ die Beauty schon so einiges machen. Jetzt erzählte Katja von einem Schönheitseingriff, der ihr mächtig Angst einjagte!

Im Podcast Queen of Bitches berichtete die Rapperin, dass sie sich bei einem Schönheitschirurgen in Spanien Fett absaugen ließ, um es dann in ihren Po einsetzen zu lassen. Das Ziel: Ein größeres Hinterteil. Bereits vor der Operation habe der Chirurg zu Katja gesagt: "Es ist die gefährlichste Schönheits-OP auf der Welt. Das Risiko, zu sterben, ist da." Die 26-Jährige ließ sich dennoch nicht von ihrem Vorhaben abhalten.

Inzwischen habe sie aus der Situation gelernt. "Hätte ich vorher genau gewusst, wie es ist, hätte ich es nicht gemacht", gab die Sängerin zu und spielte damit auf die starken Schmerzen und den langen Heilungsprozess nach dem Eingriff an. "Macht es nicht! Es ist die OP, die ich am meisten bereue", appellierte sie an ihre Fans. Dennoch sei sie mit ihrem neuen Po sehr zufrieden.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ozan Nadir Cinar und Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de