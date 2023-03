Großer Schritt: Maisie Smith zieht mit Max George zusammen

Maisie Smith (21) und Max George (34) wagen den nächsten Schritt. Im September 2022 hatte das The Wanted-Bandmitglied die Beziehung zu der britischen Schauspielerin bestätigt. Im Anschluss mussten die beiden aufgrund ihres Altersunterschieds allerdings einiges an Kritik einstecken. Davon scheint sich das Paar jedoch nicht beirren zu lassen und zeigt sich immer wieder total verliebt im Netz. Nun stand ein großer Tag für die Beauty an: Maisie ist von zu Hause aus- und mit Max zusammengezogen.

Auf Instagram veröffentlichte die Mutter der 21-Jährigen am Wochenende einen Videozusammenschnitt, der Maisie an dem großen Tag zeigt. In dem Clip sammelt die ehemalige Strictly Come Dancing-Kandidatin ihre letzten persönlichen Sachen zusammen, bevor sie in ihren Wagen steigt, um zu ihrem Liebsten nach Manchester zu ziehen. Auch ihren Hund Albert nimmt die rothaarige Beauty mit, der geduldig auf dem Beifahrersitz des Autos wartet. "Tag des Auszugs. Genieße dein neues Leben in Manchester mit Albert und Max", schrieb Mama Julia unter dem Post und fügte anschließend in der Videounterschrift hinzu: "Viel Glück in deinem neuen Zuhause, Maisie".

Erst im vergangenen Februar hatte der "Glad You Came"-Interpret seine Herzdame gefragt, ob sie bei ihm einziehen möchte. Während eines gemeinsamen Kinobesuchs hatte Max einen Schlüssel für seine Wohnung in einer Tüte Süßigkeiten versteckt. Ein Video der süßen Überraschung hatte er im Anschluss im Netz veröffentlicht.

