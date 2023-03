Nach Filler-Entfernung: Blac Chyna lässt Tattoos weglasern

Blac Chyna (34) arbeitet immer weiter an ihrem neuen Ich. In den letzten Wochen hat sie sich völlig der Reise zu einer neuen Natürlichkeit verschrieben: Das Model ließ sich nicht nur die Implantate aus Brüsten und Po nehmen, sondern auch die Filler in seinem Gesicht entfernen. Und das ist noch nicht alles: Nun lässt sich Blac Chyna auch noch ein großes Tattoo weglasern.

Erst 2021 ließ sich die Unternehmerin Baphomet, ein Sinnbild des Teufels, auf ihre Hüfte stechen. Davon will sie jetzt nichts mehr wissen. "Ich befreie mich von aller negativen Energie, die mich zurückhält. [...] Ich will einfach nichts Negatives oder Dämonisches mehr auf meinem Körper haben", erklärt sie ihren Followern in einem Video auf Instagram, in dem sie den Prozess der Entfernung dokumentiert. Chyna habe sich beim Stechen nicht mit dem Symbol auseinandergesetzt und könne sich jetzt nicht damit identifizieren. Außerdem wurden auch noch die beiden Namen für ihre Ex-Freunde Jay (für den Rapper YBN Almighty Jay) und Stevenson (für Tyga, 33) entfernt.

Seit Chyna sich im vergangenen Mai hatte taufen lassen, betont sie immer wieder, nun zu Gott gefunden zu haben. Diese neue Bindung brachte sie nicht nur zu den zahlreichen Beauty-Eingriffen, sondern auch dazu, ihre "entwürdigende" OnlyFans-Karriere an den Nagel zu hängen.

Instagram / blacchyna Blac Chynas Tattoo

Getty Images Blac Chyna, Model

Instagram / https://www.instagram.com/blacchyna/ Blac Chyna bei ihrer Taufe im Mai 2022

