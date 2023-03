Shawn Mendes holte sich in Mexiko einen fetten Sonnenbrand

Dieser Städtetrip war folgenreich! Da Shawn Mendes (24) mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte, verschob er im Juni 2022 einige Showtermine. Kurze Zeit später sagte er seine Tour komplett ab, um sich voll und ganz auf seine Genesung zu fokussieren. Für den Kanadier war das offenbar eine gute Entscheidung – er fühlt sich nun etwas besser und genießt einen Urlaub in Mexiko. Allerdings scheint der Popstar vergessen zu haben, sich einzucremen: Shawn hat einen fiesen Sonnenbrand!

Der Sänger teilte eine Fotoreihe auf Instagram. Diese zeigt einige Momente aus Mexiko-Stadt, wobei Shawn auch den knallroten Sonnenbrand enthüllt, der sich um seinen Hals und seine Arme gebildet hatte. Die Brust des Sängers ist darauf komplett nackt und zeigt eine Bräunungslinie von seinem Tank-Top. Rücken, Hals und Arme sind von der Sonne verbrannt worden. Auf dem ersten Bild der Reihe sieht man den "Mercy"-Interpret, wie er in dem weißen Oberteil beim Sightseeing unterwegs ist.

Ob der Musiker in Mexiko war, um sich inspirieren zu lassen? Immerhin wolle er sich jetzt wieder der Arbeit an neuen Liedern widmen. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich denke: 'Okay, ich bin bereit, ein paar Songs zu schreiben.' Das ist aufregend", verriet Shawn in einem früheren Interview.

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes zeigt seinen Sonnenbrand

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de