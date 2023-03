Behält Max Bornmann das Liebes-Tattoo für seine Ex Luisa?

Möchte Max Bornmann seine Ex-Partnerin Luisa komplett aus seinem Leben entfernen? Der Muskelmann versuchte bei Make Love, Fake Love, das Herz von Yeliz Koc (29) zu erobern – obwohl er zu dem Zeitpunkt vergeben war. Dabei kam er der Influencerin ziemlich nahe, was seine damalige Freundin Luisa sehr verletzte. Inzwischen sind die beiden getrennt. Aber was passiert nun mit Max und Luisas Partner-Tattoos?

Gegenüber RTL erzählen beide, was sie mit ihren Tattoos machen werden. Max hat sich wohl dafür entschieden, das Tintenwerk zu behalten: "Es gehört trotzdem zu dem Teil von meinem Leben, wo du warst. Meine Hand wird sowieso voll tätowiert, dann fällt es nicht mehr ganz so krass auf. Aber im Endeffekt habe ich nicht vor, es weglasern oder überstechen zu lassen, weil es halt trotzdem ein Teil von mir ist."

Luisa wird ihr "M+L"-Tattoo ebenfalls behalten – möchte es aber nicht mehr mit ihrem Ex in Verbindung bringen. "Es heißt jetzt einfach 'Mama und Luisa' – oder 'Marie', meine beste Freundin… Es steht für alle Ms in meinem Leben – außer dich! Weil: Du bist nicht mehr in meinem Leben!", wetterte sie.

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin von "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Max

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im September 2021

