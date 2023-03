Deshalb hat Luisa "Make Love, Fake Love" nicht abgebrochen!

Luisa Früh stellt nun einiges klar! Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Freund Max Bornmann hatte sie an der Kuppelshow Make Love, Fake Love teilgenommen. Während der Beau intime Momente mit Yeliz verbrachte, musste seine Partnerin live zusehen. Für die Beauty eine ziemlich harte Zeit, an der ihre Beziehung letztendlich zerbrach. Viele Fans finden, sie hätte bereits früher die Show verlassen sollen. Nun erklärt Luisa, warum sie nicht aufgeben wollte!

Im Podcast "Aftershow – Make Love, Fake Love" sitzt sie ihrem Ex-Freund gegenüber und beantwortet Fragen von Fans. "Natürlich war das mein erster Gedanke nach der Bettszene, dass ich einfach nur raus will", erinnert sie sich. Die Frage, warum sie nicht früher gegangen ist, sei daher ein wunder Punkt. Sie habe viele Gespräche hinter der Kamera geführt und über einen Ausstieg lange nachgedacht, habe aber noch nicht aufgeben wollen: "Ich hab' mich dazu entschieden zu bleiben, um mir selbst was zu beweisen, weil ich einfach diese Stärke zeigen wollte." Außerdem habe die Beauty wissen wollen, ob Max sogar noch weiter gehen würde und findet nun: "Was hätt's mir jetzt gebracht, hätt' ich dich da rausgeholt? Im Endeffekt bin ich froh, dass ich nicht abgebrochen hab', weil ich dadurch herausgefunden hab, wer du wirklich bist."

Max zeigt dafür wenig Verständnis und stellt klar: "Ich glaub' an deiner Stelle hätt' ich abgebrochen." Er machte nach der Sendung bereits deutlich, dass er nicht allzu viel Arbeit in die Beziehung stecken wollte. "Das Wichtigste, was sie von mir wollte, ist, dass ich mich anstrenge. Ich habe halt alles andere gemacht, als mich anzustrengen", berichtete er über sein kurzes Liebes-Comeback mit Luisa.

RTL Luisa, Freundin von Max Bornmann

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

