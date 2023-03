Nach GNTM-Umstyling: Selma liebt ihren pinkfarbenen Vokuhila

Selma fühlt sich mit ihrem neuen Look total wohl! Die Berlinerin ist in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel dabei. Dort muss die Beauty sich immer wieder spannenden, aber auch herausfordernden Challenges stellen. Gerade erst stand das große Umstyling an – und da traf es Selma besonders hart. Ihre langen braunen Haare mussten einem pinkfarbenen Vokuhila Platz machen. Selma feiert ihren neuen Look aber, wie sie Promiflash erzählt!

"Ich konnte mich direkt mit meinem neuen Look identifizieren", freute die 18-Jährige sich im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Mir geht es richtig, richtig gut, ich bin sehr happy." Es sei nur ein bisschen anstrengend, die Haarfarbe immer wieder aufzufrischen – deswegen gönne sie sich gerade eine kleine Pause. Bald wolle sie aber wieder ein kräftiges Pink auf dem Kopf haben. Von dem neuen Look verspricht Selma sich größere Chancen in der Modelwelt – schließlich falle sie mit ihrer bunten Haarpracht viel mehr auf.

Das Feedback ihrer Familie fiel super aus: "Meine Familie und Freunde haben meinen neuen Look total geliebt. [...] Die meinten: 'Ey, das spiegelt deine Persönlichkeit total wieder.' Das war richtig gutes Feedback." Auch ihre Fans auf Social Media seien ziemlich begeistert.

Selma beim GNTM-Quiz-Walk

Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Selma beim GNTM-Umsytling 2023

