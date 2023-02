Aus mit Dorna? "Are You The One?"-Marwin knutscht Vanessa

Marwin kann sich offenbar nicht entscheiden. Der Versicherungskaufmann fühlt sich zu Dorna hingezogen, sucht in der Are You The One?-Villa aber gleichzeitig die Nähe zu Vanessa. Während er der Kosmetikerin ständig schöne Augen macht, erzählt er den anderen Teilnehmern hingegen, dass er in Vanessa eine Frau für eine ernsthafte Beziehung sieht. Nun knutschte Marwin mit ihr vor Dornas Augen herum, was das Fass zum Überlaufen brachte.

In der Matchbox stellte sich heraus, dass Marwin und Dorna kein Perfect Match sind. "Für uns ändert sich eh nichts", versicherte ihr der Blondschopf noch. Doch am nächsten Tag wirkte es so, als ob er diese Worte nur dahergesagt hatte, denn er knutschte während eines Spiels vor Dorna mit Vanessa wild herum. Danach versuchte er sein Glück bei Valeria und sagte ihr sogar: "Ich will doch gar nichts von Dorna." In der Matching-Night gab er der 22-Jährigen dann den Rest, indem er vor Moderatorin Sophia Thomalla (33) betonte, dass er Vanessa für sich gewinnen wolle. "Es ist mir heute so extrem klar geworden, dass Marwin und ich absolut nicht zusammenpassen", zog die Beauty dann den Schlussstrich.

Bei einer weiteren Party in der Villa nahm Dorna auf Marwin keine Rücksicht mehr: Sie tanzte und knutschte mit Deniz herum. Den Versicherungskaufmann störte das aber keineswegs, wie er im Einzelinterview verriet: "Ich bin ehrlich, ich fand's irgendwie so ein bisschen geil und ich wollte einfach mit dazu." Allerdings ließen ihn die anderen beiden links liegen.

Alle Infos zur vierten Staffel “Are You The One?” ab dem 06. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / dornachen Dorna im Januar 2023

Anzeige

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / dornachen Dorna und Marwin, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

Könnt ihr verstehen, warum Dorna keine Lust mehr auf Marwin hat? Ja, total! Nee, so ist halt das Spiel. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de