"Prominent getrennt": Sandra Sicora ist wütend auf Fabio

Sie findet sein Verhalten nicht okay! Realitystar und Influencerin Sandra Sicora (30) wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Ex on the Beach bekannt. Vergangenes Jahr war Sandra außerdem mit ihrem damaligen Freund Tommy Pedroni bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und sorgte dort für mächtig Aufruhr. Als ultimativer Reality-TV-Insider kommentiert die Bekanntheit derzeit die Prominent getrennt-Folgen im Netz. Bei der aktuellen Folge äußert sich Sandra wütend über das Verhalten von Fabio!

In der aktuellen "Prominent getrennt"-Folge zog Realitystar Fabio De Pasquale über seine Verflossene Marlisa her. Laut ihm sei ihre Küche so dreckig, dass dort Tiere leben würden. Sandra scheint dieses Verhalten gar nicht zu gefallen. "Ich würde richtig ausrasten am Tisch", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. "Ich finde es so schlimm, dass er das öffentlich so hinstellt", gab sie ihre Meinung ab. Sie könne nicht verstehen, wieso Fabio etwas so Privates vor den Kameras erzählt.

"Ich glaube, es ist normal, dass man übers Schlechte spricht, damit man besser abschließen kann", gab Sandra zu. Schließlich komme Liebeskummer daher, dass man sich eher an die guten Dinge erinnere. Dennoch findet die Brünette, dass man anders mit einer Trennung umgehen sollte: "Gesund wäre es, wenn man für sich selber die Beziehung reflektiert und die Fehler bei sich selber sucht. Es gehören immer zwei dazu."

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt" 2023

RTL Mrs.Marlisa, Kandidatin bei "Prominent getrennt" 2023

