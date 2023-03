Schoko-Zitrone: Fans genervt von "Temptation Island"-Loreen

Diese Kandidatin fällt schon in der ersten Folge auf! Temptation Island geht in die fünfte Runde und vier Paare wollen in der Realityshow ihre Treue testen. Die erste Folge hat es schon in sich und einige Verführer verdrehen die Köpfe der Kandidatinnen. Loreen Schenke drückte ihre Begeisterung durch den TikTok-Spruch "Schoko-Zitrone" aus. Und das geht den Fans schon jetzt gehörig auf die Nerven!

Schon in den ersten Minuten von "Temptation Island" ruft Loreen mehrmals "Schoko-Zitrone" – etwa, als sie die Verführer in die Villa kommen sieht. Unter einem Instagram-Beitrag der Show sind alle schon ziemlich genervt! "Oh mein Gott, wie oft sie das mit Schoko-Zitrone gesagt hat, es war so unangenehm beim Zugucken!", kommentiert etwa eine Zuschauerin. "Die geht mir jetzt schon auf den Keks", schreibt ein anderer User.

Calvin Kleinen (31) musste bei Loreens Aussagen allerdings ziemlich lachen. In seiner Reaktion auf YouTube appelliert das "Temptation Island"-Urgestein aber: "Bitte. Ich möchte nicht, dass sich das angewöhnt wird, dass ab jetzt Schoko-Zitrone gesagt wird. Damit das klar ist. Bitte nicht!" Dennoch glaubt der Kölner, dass Loreen für gute Stimmung sorgen wird.

