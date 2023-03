Fake-Chatverläufe: Yvonne Woelke streitet die Nachrichten ab

Jetzt meldet sich auch Yvonne (41) zu Wort! Vor einigen Tagen waren ominöse Chatverläufe im Netz aufgetaucht, die von der Schauspielerin stammen sollen. Diese rücken die Hauptakteurin im Affären-Drama rund um Peter Klein (55) in kein besonders gutes Licht. Gestern verteidigte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner seine angebliche Geliebte bereits öffentlich auf Social-Media. Jetzt bezieht Yvonne selbst Stellung zu den Nachrichten!

"Einigen von euch ist bestimmt aufgefallen, dass diese Chatverläufe niemals von mir stammen können", beginnt die 41-Jährige ihr Statement in ihrer Instagram-Story. Sie meint weiter, dass die Wortwahl sowie die Art zu schreiben ihrem Stil absolut nicht entsprechen. Solche Nachrichten würde sie niemals und schon gar nicht an eine unbekannte Person senden, erklärt sie weiter. "Und wenn ich den Hintergrund dieser ganzen Aktion sehe, merke ich, dass ich letztendlich nur ein Spielball von sich streitenden Parteien geworden bin", meint Yvonne weiter. Sie bedankt sich aber auch bei denen, die ihr den Rücken stärken...

So wie etwa Peter Klein zum Beispiel. Laut ihm werde versucht, Content auf Yvonnes Kosten zu produzieren, ohne den Inhalt auf Echtheit oder Wahrheit zu überprüfen. "Für mich dienen dieses Video und auch die Veröffentlichung dieser Fake-Chatverläufe einzig und allein dem Zweck, Yvonne in der Öffentlichkeit zu schaden und sie medial zu vernichten", erklärte der 55-Jährige auf Instagram. Für ihn sei die Story an den Haaren herbeigezogen.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de