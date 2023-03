Josh Peck bekam super Baby-Tipp von Co-Star Hilary Duff!

Im Oktober wurden sie zum zweiten Mal Eltern! Josh Peck (36) und seine Frau Paige O'Brien sind seit 2017 verheiratet, 2018 kam ihr erster Sohn Max auf die Welt. Auch beruflich läuft es für Josh zurzeit richtig gut: In der zweiten Staffel von "How I Met Your Father" wird er wieder in seine bekannte Rolle schlüpfen. Ihn und Hauptdarstellerin Hilary Duff (35) verbindet eine enge Freundschaft. Josh erläutert nun, welchen Tipp Hilary für ihn und Paige vor der Geburt von Kind Nummer zwei hatte!

Josh erzählte Us Weekly vom besten Ratschlag, den er von Co-Star Hilary vor der Geburt seines Sohnes Shai bekam. Als dreifache Mutter kann die Schauspielerin einige Weisheiten mit Josh teilen: "Hilary meinte: 'Lass Max Shai eine Haustour geben. Er soll ihm all seine Lieblingsecken im Spielzimmer zeigen können oder was auch immer ihm wichtig ist, damit es sich für ihn so anfühlt, als würde er Shai im Haus willkommen heißen'." Ob der Ratschlag wohl befolgt wurde? Paige erklärt, dass Sohn Max sich schnell an sein neues Geschwisterchen gewöhnt haben soll.

Auch Paige bekam einige hilfreiche Tipps von Freunden. "Einer meiner Freunde meinte, wir sollen Max 'priorisieren', damit er sich nicht außen vor fühlt. Wir haben also sichergestellt, dass er bei allem involviert war. Wir haben als Team gehandelt, nicht nur ich mit dem Baby."

Getty Images Hilary Duff, 2019

Instagram / paigeobrienn Josh Peck mit seiner Frau und seinem Sohn

Instagram / shuapeck Josh Peck (r.) und Paige O'Brien gemeinsam mit ihrem Sohn

