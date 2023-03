Lachflash: Bully Herbig "ruinierte" fast die eigene Hochzeit

Michael Bully Herbig (54) musste sich schwer zusammenreißen. In der Welt der Comedians gilt er als einer der ganz Großen. Seine "Bullyparade" ist nahezu legendär. Aktuell dürfen die Komiker bei ihm aber nicht lachen, denn in seiner Show "LoL – Last one Laughing" fliegen sie beim ersten Grinsen raus. Aber sein Job hatte seiner eigenen Hochzeit fast die Romantik geraubt: Bully musste sich bei der Trauung nämlich das Lachen verkneifen.

Im Stern-Interview erinnert Bully sich, dass er kurz vor der Trauung noch zusammen mit seinem guten Freund und Trauzeugen Rick Kavanian (52) Hochzeitssketche gedreht hatte. Darin habe die Standesbeamtin immer den Gruß "Grüß Gott" in einem ganz speziellen Tonfall gesagt. "Ich stand also neben meiner zukünftigen Frau, die Standesbeamtin kam auf uns zu und sagte in exakt diesem Tonfall: 'Grüß Gott.'" Aus den Augenwinkeln sah ich Rick. Er zitterte vor unterdrücktem Lachen", erzählt der 54-Jährige. Er habe sich dann so sehr konzentrieren müssen, keinen Lachflash zu bekommen, dass ihm der Schweiß über die Stirn lief.

Bullys Freundschaft zu Rick scheint mittlerweile schon sehr lange zu bestehen. Die beiden drehten nicht nur gleich mehrere Filme zusammen, sondern nahmen 2022 auch schon an Schlag den Star teil. In der Show traten sie aber gegeneinander an. Bei 15 Spielen mussten die zwei sich miteinander messen und am Ende hatte Bully die Nase vorn.

Getty Images Rick Cavanian und Michael Bully Herbig, 2015

Getty Images Michael Bully Herbig bei den Romy Awards in Wien, 2022

ProSieben / Willi Weber Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian bei "Schlag den Star"

