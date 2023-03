Nach fünf Jahren Pause: Pete Davidson zurück auf Instagram!

Gibt Pete Davidson (29) bald private Einblicke im Netz? Der amerikanische Comedian findet sich vor allem wegen seines Liebeslebens oft in Schlagzeilen wieder. 2018 hatte er Ariana Grande (29) gedatet und sicherte sich damit eine Erwähnung in ihrem Hit "thank u, next". Im vergangenen Jahr stand er durch seine Beziehung mit Kim Kardashian (42) im Fokus der Öffentlichkeit. Sein Ruf als spaßige Ablenkung für die hübschesten Frauen der Unterhaltungsbranche hält sich weiterhin. Eigentlich versucht der Schauspieler, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und war deshalb etwa fünf Jahre nicht auf sozialen Medien zu finden. Nun ist Pete wieder zurück im Netz!

Am Freitag ging sein neuer Account auf Instagram online. Pete hat zwar noch keine Beiträge geteilt und folgt niemandem, konnte in wenigen Stunden aber bereits über 7.000 Abonnenten für sich gewinnen. Auch wenn seine Fans bislang keinen Content bewundern können, gibt sein Profilbild einen Vorgeschmack auf die potenzielle Webpräsenz des Comedians. Sein Kopf ragt aus dem Meer und blickt zufrieden auf eine Zigarette, die er knapp über dem Wasser hält. In der Biografie kündigt er außerdem sein neues Format "Bupkis" an. Die Comedyserie soll eine überspitzte, fiktive Version seines eigenen Lebens darstellen.

Ob der 29-Jährige langfristig auf der Plattform bleiben wird, ist jedoch unklar. Auch im vergangenen Jahr hatte er sein Profil kurzzeitig wiederbelebt, entschied sich aber bald wieder um. "Pete hat sein Profil gelöscht, weil er nach nur einem Post wieder daran erinnert wurde, warum er seinen Account schon einmal gelöscht hatte. Ihn hat eine Flut an positiven und negativen Nachrichten überrollt", erklärte ein Insider.

Pete Davidson und Kim Kardashian

Pete Davidson, Comedian

Pete Davidson, Comedian

