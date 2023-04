Erste "The Masked Singer"-Kostüme: Das ist euer Liebling!

Diese Maske hat euch umgehauen! Bei kaum einer Fernsehshow ist Geheimhaltung wichtiger als bei The Masked Singer. Heute werfen sich wieder einmal Prominente in ein für sie angefertigtes Kostüm und singen auf der großen Showbühne. Ihr Ziel: Dabei nicht erkannt werden. Sechs Masken der neuen Staffel sind schon bekannt: der Waschbär, der Pilz, das Känguru, der Igel, der Schuhschnabel oder das Seepferdchen. Promiflash hat euch gefragt: Dieses Kostüm gefällt euch bisher am besten!

Insgesamt 634 Leser nahmen an der Promiflash-Umfrage teil [Stand 1. April, 17:30 Uhr] und stimmten darüber ab, welches der bereits veröffentlichten Kostüme sie am schönsten finden. Am meisten optisch überzeugen konnte mit 197 Stimmen und somit 31,1 Prozent das Seepferdchen! Ob wohl auch ein Gesangstalent unter den bunten Schuppen steckt? Dicht dahinter befindet sich mit 159 Stimmen, also 25,1 Prozent, der Igel! Auf dem dritten Platz reiht sich mit 90 Stimmen (14,2 Prozent) der Waschbär ein.

Rein optisch gesehen könnte es jedoch für zwei der Masken knapp werden. Auf den hinteren Plätzen landen nämlich der Schuhschnabel und das Känguru! Bei "The Masked Singer" spielt jedoch auch die Performance eine gewaltige Rolle – womöglich werden die Karten nach den heutigen Auftritten noch einmal völlig neu gemischt.

ProSieben / Willi Weber Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

ProSieben / Willi Weber Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber Das Känguru von "The Masked Singer Germany"

