Heidi Klum hat süßes Selfie mit Tom als ihr Hintergrundbild!

Heidi Klum (49) will ihren Ehemann wohl immer dabei haben. Schon seit 2018 geht die Germany's next Topmodel-Chefin mit dem Tokio Hotel-Gitarristin Tom Kaulitz (33) durchs Leben. Das Paar gab sich im Sommer 2019 in einer privaten Zeremonie das Jawort und ist seitdem unzertrennlich. Auch im Netz teilen die beiden regelmäßig verliebte Posts und niedliche Selfies. Heidi kann offenbar nicht genug von ihrem Liebsten bekommen – Tom strahlt sie sogar von ihrem Handy aus an!

Einige Paparazzi lichteten die 49-Jährige kürzlich in Los Angeles ab, als sie gerade auf dem Weg zu der Aufzeichnung von America's Got Talent war. In einem grellen pinken Outfit aus flauschigem Stoff winkt die Beauty total happy in die Kamera – und präsentiert so auch den Bildschirm ihres Smartphones. Darauf zu erkennen: Ein niedlicher Schnappschuss, auf dem sich Heidi ganz verliebt an ihren Tom ankuschelt!

Mit Tom scheint die Modeikone ihren Traummann gefunden zu haben. "Wir haben die gleichen Werte, er kann gut mit meinen Kindern umgehen, er weiß, wie er meine Tage spannend gestalten kann. Er ist ein außergewöhnlicher Mann", hatte sie vor einigen Wochen in einem Interview mit dem italienischen Magazin F betont.

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum im März 2023

MEGA / RCF Model Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz

