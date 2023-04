Iris Klein zuversichtlich: Der Richtige kommt irgendwann!

Iris Klein (55) hat den Glauben an die Liebe noch nicht verloren! Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte in den vergangenen Monaten mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Sie beschuldigte ihren Mann Peter Klein (55) öffentlich, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Der stritt einen Seitensprung zwar ab, gab aber zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben und beendete die Ehe. Seitdem herrscht ein Netz-Krieg zwischen den drei Parteien. Iris glaubt aber fest daran, dass sie sich irgendwann wieder verlieben wird!

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ein Video, auf dem eine wunderschöne Aussicht zu sehen ist. Dazu schrieb sie hoffnungsvolle Zeilen: "Irgendwann wird auch für mich wieder ein Mann kommen, mit dem ich diese Aussicht zusammen genießen darf. Jemand, der mein Herz verdient hat...", schrieb die Brünette nachdenklich.

Bis es dann wirklich so weit ist, scheint Iris sich die Zeit aber auch gut alleine vertreiben zu können. "Und so lange genieße ich es alleine", machte sie abschließend mehr als deutlich, dass sie ihr Leben auch ohne Mann an ihrer Seite genießen kann.

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

