Nach öffentlicher Liebe: Will Romina Palm Single bleiben?

Sie möchte vorerst single bleiben! Romina Palm (23) ist Influencerin und wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt, bei der sie den vierten Platz belegte. Seit drei Jahren war die Beauty außerdem glücklich an Stefano Zarrella (32) vergeben. 2021 krönten sie ihr Liebesglück mit ihrer Verlobung. Doch im März folgten dann die traurigen News: Die beiden trennten sich. Jetzt verriet Romina, ob sie noch einmal eine öffentliche Beziehung eingehen würde.

In der aktuellen "Yum Yum Hustlers"-Podcast-Folge plauderte das Model aus dem Nähkästchen und verriet ihre aktuelle Sichtweise auf Beziehungen in der Öffentlichkeit. "Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich würde nicht sagen, dass die Öffentlichkeit die Beziehung kaputtgemacht hat, [...] aber es setzt schon eine Beziehung sehr unter Druck", gab Romina ehrlich zu. Für sie sei die fehlende Privatsphäre herausfordernd gewesen: "Du hast das Gefühl, dass du immer beobachtest wirst und jeder sich da einmischen will."

Dennoch stellte Romina klar, dass sie auch viele positive Erinnerungen an ihre vergangene Beziehung habe. "Wir beiden hatten schon eine Beziehung in der Öffentlichkeit, aber jeder hat sein eigenes Ding gemacht. [...] Jeder hatte noch seinen eigenen Anker." Romina wolle nun die Zeit nutzen, um sich selbst kennenzulernen und habe eine klare Entscheidung getroffen: "Generell will ich jetzt keine Beziehung."

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm am Strand

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Juni 2021

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de