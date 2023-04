Nicht ohne ihre BFF: Selena Gomez feiert auf Taylors Konzert

Sie können aufeinander zählen! Taylor Swift (33) startete vor wenigen Wochen ihre langersehnte "Eras Tour" und liefert ihren Fans im Rahmen dieser eine spektakuläre Show. Unter ihren Swifties – wie die Sängerin ihre Anhänger bezeichnet – tummeln sich auch die ein oder anderen Promi-Freunde von TayTay. So ließen sich bereits Cara Delevingne (30) oder auch Shania Twain (57) auf einem ihrer Konzerte blicken, und: Auch Taylors BFF Selena Gomez (30) lässt sich das Tour-Spektakel natürlich nicht entgehen!

Wie Schnappschüsse auf Twitter zeigen, besuchte die "Who Says"-Interpretin die "Eras"-Show in Arlington gemeinsam mit ihrer Schwester Gracie und ihrem Vater. Die Brünette zelebrierte Taylors musikalische "Folklore"-Ära und kleidete sich verdächtig ähnlich dazu, wie ihre Popstar-Freundin sich in deren "Cardigan"-Musikvideo präsentiert hatte. Sel trug einen weiß-beigen Cardigan und hatte ihre Haare zu einem tief sitzenden Dutt zurückgesteckt. Ein leicht zerfranster Pony rundete den Look der "Fetish"-Interpretin vollends ab.

Die Musikerin freut sich wohl tierisch über den großen Erfolg der Tour ihrer Freundin. Taylors Musikkatalog ist mittlerweile anscheinend so groß, dass die "Blank Space"-Interpretin die Setlist ihrer Konzertreihe mit mehr als 40 Songs füllen musste – und pro Show für über drei Stunden auf der Bühne steht. Die heiß begehrten Tickets für die "Eras Tour" waren in Rekordzeit ausverkauft.

