Olli Pocher und Ex Sandy zeigen: Patchwork funktioniert!

Sie sind der lebende Beweis! Oliver Pocher (45) und Sandy Meyer-Wölden (40) galten als eines der Promi-Traumpaare. 2010 hatten sich der Comedian und das Model das Jawort gegeben. Ein knappes Jahr später waren sie dann Eltern von Zwillingen geworden. 2013 folgte dann die Trennung inklusive öffentlicher Schlammschlacht. Inzwischen verstehen sich Olli und Sandy jedoch wieder ziemlich gut und machen sogar zusammen Urlaub!

Bei Instagram teilt die Podcasterin einige Schnappschüsse aus dem Urlaub – mit ihrem Ex-Mann! Zusammen lächeln Sandy und Olli vor der Skyline von New York in die Kamera, während die Sonne untergeht. Zu den Bildern schreibt sie: "Träume von New York mit Aussicht! Was für eine Stadt…", und versieht das Posting mit #patchwork.

Inzwischen ist Olli glücklich mit seiner Frau Amira Pocher (30) verheiratet. Sie sei auch der Grund dafür, dass ihr Mann sich wieder mit seiner Ex versteht. "Sie hat das kaputte Verhältnis zu Olli wieder auf den richtigen Weg gebracht. Mittlerweile verstehen wir uns alle super", berichtete Sandy in einem Interview mit Bild.

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Podcasterin

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Getty Images Amira Pocher

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Olli und Sandy gemeinsam verreisen? Megacool! Nicht so besonders… Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de