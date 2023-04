"The Masked Singer"-Aus: Erste Worte von Jan Josef Liefers

Jan Josef Liefers (58) war das Känguru! Diese Überraschung wartete am Samstagabend auf die The Masked Singer-Fans. Der Tatort-Star hatte bei seiner Performance von Robin Thickes (46) "Blurred Lines" zwar alles gegeben, trotzdem bekam er am Ende die wenigsten Stimmen seitens der Zuschauer – und musste somit seine Identität preisgeben. Was Jan wohl durch den Kopf ging, als er seine Maske abnahm? Hier kommen seine ersten Worte...

"Das ist das absolut Verrückteste, was ich je gemacht habe, und ich habe schon viele verrückte Sachen gemacht", verkündete Jan nach seiner Enthüllung. Die vergangenen Trainingstage seien auch mächtig anstrengend gewesen: "Ich glaube, ich habe hier sechs Kilo verloren." Trotzdem hatte der Schauspieler Riesenspaß bei "The Masked Singer": "Ich wäre schon gerne noch dabei gewesen", betonte er hinterher bei Red. "Ich kann nur jedem sagen, der sich noch nicht getraut hat, hier mitzumachen: traut euch!"

Zwar war Jan nur bei einer Show dabei – trotzdem haben ein paar Fans den TV-Star anhand seiner Stimme erkannt! Auch Rateteam-Star Rea Garvey (49) tippte auf ihn. Ansonsten fielen Namen wie Kool Savas (48), Til Schweiger (59) oder auch Götz Alsman. Wie fandet ihr seine "The Masked Singer"-Performance als das Känguru? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Jan Josef Liefers aka das Känguru bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Jan Josef Liefers bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de