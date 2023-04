Toast und Co.: So kommen die neuen "Masked Singer"-Masken an

Zu schräg oder genau richtig? Gestern Abend ging die achte Staffel der beliebten Rätselshow The Masked Singer an den Start. Während die ersten sechs Kostüme schon bekannt waren, wurden die restlichen drei erst in der Liveshow enthüllt: Auch unter dem Toastbrot, dem Frotteefanten und unter der Diamantula verbergen sich Stars , die es unerkannt ins Finale schaffen wollen. Aber wie kommen die doch recht ungewöhnlichen Masken so bei den Zuschauern an?

332 Promiflash-Leser haben in einer Umfrage abgestimmt (Stand: 2. April, 9 Uhr). Die deutliche Mehrheit von 86,4 Prozent (287 Votes) sagt: Toastbrot, Frottefant und Diamantula sind total cool und kreativ – die neuen Kostüme kommen also top an! Lediglich die restlichen 13,6 Prozent (45 Votes) hatten sich mehr von den Kostüm-Designern für "The Masked Singer" erhofft. Auch unter einem Promiflash-Post auf Instagram jubeln die Fans: "Diamantula? Wie kommen die nur immer auf so etwas? Genial!" und "Ich liebe den Toast so sehr!"

Auch das Känguru gehörte zu den diesjährigen Kandidaten, jedoch flog es bereits in der ersten Show raus – und musste somit seine Identität preisgeben: Es war Schauspieler Jan Josef Liefers (58)! Tatsächlich hatten sowohl die Zuschauer als auch Rateteam-Star Rea Garvey (49) schon auf den Tatort-Darsteller getippt.

ProSieben/Willi Weber Die Diamantula bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Frotteefant bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Jan Josef Liefers bei "The Masked Singer"

