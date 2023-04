An sich selbst geübt: Wird Sandra Sicora jetzt Tätowiererin?

Sie macht es sich einfach selbst! Sandra Sicora (30) steht auf Tattoos – das ist kein Geheimnis. Während die Ex on the Beach-Bekanntheit noch mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni zusammen gewesen war, hatte sie sich sogar ein Tattoo für ihn stechen lassen. An ihrem Handgelenk trägt sie ein kleines T mit einem kleinen Herz. Jetzt hat Sandra sich sogar selbst ein Tattoo gestochen!

Bei Instagram teilte sie nun einen kurzen Clip davon. Im Schneidersitz hockt die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin auf dem Boden und hält eine Tattoo-Maschine in der Hand. Am Fußgelenk sticht sie sich untereinander einen kleinen Mond, Sterne und einen Planeten. "Ich werde jetzt weiter fleißig üben, also wer will, wer hat noch nicht?", fragt sie in ihrer Community nach Freiwilligen. Mit dem Tätowieren gehe ein Traum für Sandra in Erfüllung, lässt sie ihre Fans wissen.

Die Tätowierung für Tommy möchte sich die Influencerin mittlerweile entfernen lassen: "Ihr wisst, ich hab das T noch. Und das muss weg", erzählte sie ihre Fans in einem Livestream auf Social Media. "Leider, wenn ich mich an ein paar Sachen erinnere, ist es nicht so gut. Deswegen bin ich halt am Überlegen, ob ich es komplett wegmachen soll, also ein Cover drüber." Vielleicht covert Sandra es ja auch selbst?

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Star

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de