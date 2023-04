Bei den Olivier Awards: Paul O'Grady (†) wird Tribut gezollt

Paul O'Grady (✝67) wird auf würdige Weise verabschiedet. Seit mehreren Jahrzehnten galt der Autor als bekanntes Gesicht in der Entertainmentbranche. Doch vor wenigen Tagen machten erschütternde News die Runde: Andre Portasio, der Ehemann des Schauspielers, gab bekannt, dass Paul im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben ist. Nun mussten sich seine Familie, aber auch seine Fans von dem Entertainer verabschieden: Bei einer Award-Verleihung zollte man Paul jetzt Tribut...

Das berichtet jetzt Mirror: Am vergangenen Sonntag wurde Paul bei den Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall geehrt. Neben ihm wurden auch weitere Berühmtheiten, die in den vergangenen zwölf Monaten starben, gewürdigt: So verabschiedete sich das Publikum während der rührenden Zeremonie auch von Darius Campbell-Danesh, Nicholas Lloyd Webber und Angela Lansbury (✝96).

Wie schwer Pauls Tod für die Hinterbliebenen ist, machte seine Tochter Sharon Mousley deutlich: "Was soll ich sagen? Wir sind alle am Boden zerstört – ich, meine Mutter und alle anderen auch. Wir haben ihn geliebt und wir werden ihn vermissen. Wir sind verzweifelt", erklärte die 48-Jährige in einem Interview mit MailOnline.

Getty Images Paul O'Grady, Schauspieler

Getty Images Paul O'Grady wird bei den Olivier Awards 2023 geehrt

Getty Images Paul O'Grady, Schauspieler

