GNTM-Nachrückerinnen stoßen dazu: Die Fans finden es unfair!

Bei Germany's next Topmodel ist in dieser Woche Drama vorprogrammiert! Der Grund: Zu Heidi Klums (49) bisherigen Schützlingen stoßen in der kommenden Folge noch weitere Kandidatinnen dazu, die ebenfalls heiß auf den Sieg der Castingshow sind. Darunter befinden sich auch einige Best-Ager-Models. Aber was sagen eigentlich die GNTM-Fans dazu, dass jetzt die Nachrückerinnen dazu kommen? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 3. April; 6:00 Uhr] kristallisierte sich ein eindeutiges Ergebnis heraus: Die Mehrheit ist nicht davon begeistert, dass die Nachrückerinnen so spät im Verlauf der Staffel zu den anderen Kandidatinnen dazustoßen. Von insgesamt 1.321 Teilnehmern gaben sage und schreibe 1.026 an, dass sie es total unfair finden – das entspricht 77,7 Prozent aller Votes. Nur 295 Fans – also 22,3 Prozent – finden, dass das Konzept die Folgen noch spannender macht.

Auch unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash diskutierten die Zuschauer über die Nachrückerinnen. "Absolut unfair meiner Meinung nach. Ein wenig früher hätten die gerne kommen können" oder auch "Frech und unfair", kritisierten beispielsweise zwei Nutzer das Geschehen bei GNTM. Ein weiterer User betonte hingegen: "Ich finde, es wird spannend."

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

ProSieben/Richard Hübner Die GNTM-Kandidatinnen beim Quiz-Walk

