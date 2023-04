Kelsey dankbar: Ed Sheeran half Tom Parker während der Chemo

Es war eine große Stütze! Tom Parker (✝33) ist im März vergangenen Jahres verstorben. Der "The Wanted"-Star verlor den Kampf gegen seine Krebserkrankung, nachdem er etliche Therapien für seinen inoperablen Hirntumor durchlaufen musste und auf einen Rollstuhl angewiesen war. Er hinterließ seine Frau Kelsey und die gemeinsamen zwei Kinder. Zu Lebzeiten des verstorbenen Sängers war besonders eine Musikgröße eine außerordentliche Hilfe: sein Freund Ed Sheeran (32)!

Nach dem ersten Todestag ihres Ehemanns hat sich Toms Witwe nun öffentlich für die Freundlichkeit und Großzügigkeit des "Perfect"-Interpreten bedankt. "Ed ist einfach ein unglaublicher Mensch und was er getan hat, als wir ihn am meisten brauchten. Dafür werde ich immer dankbar sein. Ich weiß, dass Tom für immer mit Dank erfüllt ist für das, was Ed für uns getan hat", schwärmte Kelsey bei "MTV Faces with Ashley Cain".

In Toms posthum veröffentlichter Autobiografie "Hope" verriet der damals 33-Jährige, dass der Grammy-Preisträger dabei geholfen hatte, die kostspielige medizinische Behandlung zu bezahlen: "Er hätte das alles nicht tun müssen, aber meine Frau Kelsey und ich sind ihm so dankbar für seine Unterstützung. Sie bedeutete uns sehr viel."

