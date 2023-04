Prozess in London: Prinz Harry schlief in Frogmore Cottage

Prinz Harry (38) verbrachte die Nächte in seinem alten Zuhause. 2020 zog der jüngere Sohn von König Charles (74) zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) und Söhnchen Archie (3) in die USA. Zuvor hatte die kleine Familie im Frogmore Cottage bei London gelebt. Trotz des Umzugs blieb das auch weiterhin ihr Wohnsitz, zumindest bis der Monarch sie rauswarf. Doch während Harry wegen einer Gerichtsverhandlung in London war, durfte er in Frogmore übernachten.

Wie The Telegraph berichtet, verbrachte Harry vergangene Woche nicht nur in seiner Heimat London. Er soll nämlich in Frogmore Cottage übernachtet haben. Der Royal reiste überraschend nach London wegen eines Prozesses, für den er fast täglich vor Gericht erscheinen musste. Es soll das erste Mal sein, dass der 38-Jährige sein Heimatland besuchte, seit Queen Elizabeth II. (✝96) im September verstorben war. Der endgültige Auszug aus dem kleinen Haus soll dann erst nach der Krönung im Mai stattfinden. Es war wahrscheinlich das letzte Mal bis zur großen Zeremonie, dass er in Frogmore nächtigte.

Lange wurde nur spekuliert, ob Charles seinen Sohn und seine Schwiegertochter tatsächlich vor die Tür gesetzt hatte. Allerdings erklärte der Royal-Experte Omid Scobie The Sun Anfang März, dass das Paar wegen des Rauswurfs "fassungslos" sei. Eine Quelle fügte hinzu: "Anfangs wurde ihnen nur Wochen gegeben, aber jetzt haben sie mindestens bis nach der Krönung Zeit."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Getty Images König Charles im Dezember 2022

