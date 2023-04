Nach Hochzeit: Lisa Mantler gibt Namen ihres Mannes preis!

Lisa Mantler (20) macht kein Geheimnis mehr daraus! Die TikTok-Bekanntheit hatte im Juni 2022 ihre Verlobung verkündet und ihre Fans damit sehr überrascht. Schließlich haben sie und ihre Zwillingsschwester Lena (20) ihr Privatleben bisher immer unter Verschluss gehalten. Als Lisa dann in der vergangenen Woche Bilder von ihrer Hochzeit teilte, sorgte sie erneut für jede Menge Aufsehen – doch wer ist eigentlich der Mann an ihrer Seite? Das verrät Lisa jetzt endlich!

Die Influencerin und ihr Liebster machen gerade Flitterwochen auf den Malediven, wovon die Beauty regelmäßig Bilder auf Instagram teilt. Einige Aufnahme zeigen die beiden gemeinsam ihre Zeit an türkisblauen Stränden genießen. Das ist aber nicht das Interessante an ihren Posts, sondern dass sie ihren Partner darauf markiert hat und somit endlich seinen Namen verrät: Es handelt sich um den Musiker Jonas Jay. Die hundertprozentige Sicherheit liefert der Blick auf sein Profil, auf dem unter anderem die Hochzeitsbilder mit Lisa zu sehen sind.

Die Zwillingsschwester von Lena kann noch immer nicht fassen, was gerade alles in ihrem Leben passiert ist. "Ich kann euch nicht sagen, Leute, wie glücklich und dankbar ich bin!", schrieb sie zu einer Reihe von Fotos dazu, die sie mit ihrem Mann im tropischen Paradies zeigen. "Ich kann nicht wirklich glauben, dass ich jetzt verheiratet bin und endlich in den Flitterwochen bin", fügte sie dem hinzu.

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Instagram / jonasxjay Jonas Jay, Ehemann von Lisa Mantler

Instagram / vidadelisa Jonas Jay und Lisa Mantler auf den Malediven im April 2023

