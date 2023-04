Elle Fanning möchte in den nächsten zehn Jahren Kinder haben

Sie spricht offen! Seit 2020 ist Elle Fanning (24) in dem satirischen Comedy-Drama "The Great" als Katharina die Große zu sehen. In der preisgekrönten Serie, dessen dritte Staffel im Mai ausgestrahlt wird, ist ihr Filmcharakter schwanger. Über ihre Erfahrungen bei der Darstellung der Schwangerschaft der berühmten russischen Kaiserin sprach Elle jetzt und verrät: Sie möchte in den nächsten zehn Jahren selbst Kinder haben!

Im Interview mit Harper's Bazaar sprach die Schauspielerin über das Gefühl, einen künstlichen Babybauch, der extra für sie angefertigt wurde, zu tragen. "Ich habe es geliebt. [...] Das Kostümteam sagte mir, dass mein Körper ziemlich genau so aussehen wird, wenn ich schwanger bin... Was sich ziemlich verrückt anfühlte", erzählt die 24-Jährige in dem Gespräch. Auf die Frage, was Elle in den nächsten zehn Jahren erreichen möchte, antwortete sie: "Ich würde gerne Grace Kelly (✝52) spielen und Kinder haben."

Im selben Interview bestätigt die Schwester von Dakota Fanning (29): Sie und ihr 37-jähriger Freund haben ihre fünfjährige Beziehung beendet! Trotzdem glaubt der frisch gebackene Single aber noch an die Liebe: "Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Nennt mich verrückt, aber ich glaube an diese Dinge. Ich habe das Gefühl, dass das mein Schicksal ist", erklärte die "Maleficent"-Darstellerin.

Anzeige

Getty Images Elle Fanning im November 2021

Anzeige

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Max Minghella und Elle Fanning im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de