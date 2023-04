Klaudia Giez geschockt: In ihrem Auto saß ein fremder Mann

Klaudia Giez (26) ist immer noch fassungslos. Eigentlich könnte es im Leben der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin kaum besser laufen – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Sie ist zum Beispiel total glücklich an den ehemaligen Love Island-Teilnehmer Adriano Salvaggio vergeben. Doch nun musste Klaudia eine schlimme Erfahrung machen, ausgerechnet als sie in Sachen Autofahren über ihren Schatten springen wollte. Auf dem Fahrersitz saß plötzlich ein Fremder!

"Langsam läuft es. Nach einer jahrelangen Fahrpause fahre ich immer öfter mit dem Auto und heute sogar in Berlin", erzählte die Influencerin zunächst stolz in ihrer Instagram-Story. Deshalb wollte sie sich mit einem Restaurantbesuch belohnen. Doch als sie davon zurückkehrte, saß plötzlich ein fremder Mann in dem Auto, mit dem sie und ihre Freundin Rebecca unterwegs waren. "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich bin gerade so am Zittern. Wir haben gerade die Polizei gerufen", berichtete Klaudia schockiert.

Der Unbekannte gab an zu glauben, dass es sich bei dem Fahrzeug um seines handelte. Klaudia und ihre Freundin fragten sich daraufhin allerdings, wie er dann dort hineingekommen sei. Dem Mann zufolge sei der Wagen nicht abgeschlossen gewesen. Doch Rebecca betonte: "Er war auf Garantie nicht offen." Zu welchem Ergebnis die Polizei gekommen ist, ist noch unklar.

Instagram / klaudiagiez "Love Island"-Adriano und Klaudia Giez

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

