Hochsensibel: Anna-Maria Ferchichis Tochter war in Therapie

Anna-Maria Ferchichi (41) hat sich große Sorgen um ihre Tochter gemacht. Die Influencerin teilt mit ihrem Mann Bushido (44) sieben gemeinsame Kinder. Ihre Tochter Laila hatte jedoch mit Problemen zu kämpfen: Die Zehnjährige war in Therapie, weil sie hochsensibel ist. Das hat Anna-Maria ziemlich mitgenommen, wie sie in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" berichtet: "Ich habe so oft geweint. Ich habe manchmal morgens geweint. Ich dachte: 'Hey, wie helfen wir diesem kleinen Mädchen, selbstbewusster zu werden, obwohl sie nie jemand kleingemacht hat?'"

