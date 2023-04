Kein Name: Khloé Kardashian wollte Sohn erst kennenlernen

Khloé Kardashian (38) überlegte sich den Namen erst später. Mit ihrem Ex Tristan Thompson (32) hat die Reality-Darstellerin die gemeinsame Tochter True (4). Im August 2022 wurde sie mithilfe einer Leihmutter ein zweites Mal Mama. Mittlerweile zeigt sie ihren kleinen Jungen zwar im Netz, doch der Name ist bis heute unbekannt. Jetzt offenbart sie ihren Fans ein Detail: Khloé hatte vor der Geburt gar keinen Namen für ihr Baby.

Als Khloé in der "Jennifer Hudson Show" zu Gast war, sprach sie über die Namenswahl für ihr Baby. "Ich wollte ihn kennenlernen und ihn ein wenig beschnuppern, also hatte er zuerst keinen Namen – aber dann bekam er einen Namen", erklärte die 38-Jährige. Allerdings sei sie unsicher gewesen, weil sie Sorge hatte, ihre Tochter werde den Namen ausplaudern, bevor eine neue Staffel The Kardashians läuft. Sie fürchtete, dass sie das den Job kosten könnte. Deshalb entschied sie sich dazu, vorerst nichts zu verraten.

Mittlerweile scheint Khloé aber wegen des Namens eine Entscheidung getroffen zu haben: "Ich denke, er wird mit einem T beginnen. Ja, er wird mit einem T beginnen!" Das verriet sie auch schon im November vergangenen Jahres in der Realityshow "The Kardashians". Dort erklärte sie, das seien die einzigen Namen, die sie sich überlegt habe. Sie wolle, dass der Name ihres Sohns den gleichen Anfangsbuchstaben wie der ihrer Tochter habe.

Khloé Kardashian, Unternehmerin

Khloé Kardashian und ihre Nichte Dream im Juni 2021

Khloé Kardashian im Juni 2022

