20 Jahre: Matt Damon und seine Frau feiern süßes Jubiläum

Bei Matt Damon (52) läuft es so richtig gut! Matt Damon hält seine Töchter eigentlich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun machte der stolze Papa eine Ausnahme und Isabella, Gia und Stella durften mit zur Filmpremiere von "Air". Während die Eltern einen schlichten schwarzen Look wählten, wagte vor allem Isabella etwas mehr Farbe. Mit seiner Frau feiert der Schauspieler jetzt ein ganz besonderes Jubiläum.

In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48) verriet der Oscar-Preisträger, dass es auf den Tag genau 20 Jahre her ist, dass er seine Frau Luciana Barroso Damon kennenlernte. "Aber viel wichtiger ist, dass es 20 Jahre her ist, dass ich Lucy getroffen habe", erklärte der Schauspieler lachend. Matt und seine Frau lernten sich 2003 in Miami Beach in Florida kennen, während er die Komödie "Stuck on You" drehte. Das Paar heiratete im Dezember 2005 in einer privaten Zeremonie in New York City.

2018 erzählte Lucy der australischen Vogue, dass eine der Eigenschaften, die Matt an ihr bewunderte, als sie sich kennenlernten, die Tatsache war, dass sie eine Mutter ist. "Wir hatten sofort einen Draht zueinander; es war so einfach, miteinander zu reden. Wir haben uns sehr wohlgefühlt, und am Ende des Abends hat er mich eingeladen, mit seinen Freunden auszugehen", erinnert sie sich. "Aber ich sagte: 'Ich kann nicht, ich habe eine vierjährige Tochter, ich gehe nirgendwo hin' und das war eines der Dinge, die er liebte, dass ich eine Tochter hatte."

Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso, März 2023

Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso, Dezember 2022

Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso, Oktober 2021

