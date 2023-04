Im Rückenfrei-Pyjama? Heidi Klum im lässigen Look unterwegs

Heidi Klum (49) hat mal wieder einen lässigen Auftritt hingelegt! Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist auf den Red Carpets dieser Welt zu Hause: Auf keinem hochkarätigen Event darf die Modelmama fehlen. Dort bezaubert die Blondine die Fotografen immer wieder mit glamourösen und extravaganten Look. Die Ehefrau von Tom Kaulitz (33) mag es manchmal aber auch gemütlich. So auch jetzt: Heidi rockte einen coolen Pyjama-Look!

Fotografen lichteten die 49-Jährige in Pasadena ab. Heidi schlenderte in einem lässigen Zweiteiler in Pyjama-Optik durch die Gegend und genoss die Sonne – das gewisse Etwas hatte das lässige Outfit mit einem XXL-Rückenausschnitt aber trotzdem. Dazu kombinierte sie blaue Pumps und eine elegante Lederhandtasche in einer ähnlichen Farbe.

Günstig dürfte das lässige Outfit allerdings ganz bestimmt nicht gewesen sein. Alleine Heidis Handtasche kostet nämlich ein Vermögen: Für eine Birkin Bag der Luxusmarke Hermès kann man im Schnitt ein stolzes Sümmchen im fünfstelligen Bereich hinblättern.

Anzeige

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum, Model

Anzeige

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum in Pasadena

Anzeige

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de