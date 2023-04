Nico Santos' Frau begleitete ihn bei "Sing meinen Song"

Er begab sich auf dieses Abenteuer nicht ohne seine Liebste! Am 25. April kehrt Sing meinen Song mit der Jubiläumsstaffel auf die Bildschirme zurück. Mit dabei sind wieder einmal Hochkaräter aus der deutschen Musikszene. Einer von ihnen ist Nico Santos (30), der bereits 2020 das erste Mal beim Tauschkonzert dabei sein durfte. Für seinen zweiten Besuch in Südafrika hatte der Sänger seine Frau im Gepäck!

Mit Promiflash sprach der "Rooftop"-Interpret über die Show und verriet, auf was er während der Sendung keinesfalls verzichten konnte. Neben seinen Stimmtrainingssachen hatte er nämlich auch seine Partnerin im Schlepptau. "Und dieses Mal war halt auch meine Frau dabei. Weil man so lange weg ist, dass man sonst keine Zeit hat fürs Privatleben, wenn die Person nicht da ist", erklärte Nico. Von Aileen so lange Zeit getrennt zu sein, kam für ihn nicht infrage: "Deshalb war es wichtig, dass meine Frau dabei ist."

Kurz nach der Hochzeit im vergangenen Sommer schwärmte der Songwriter über das Eheleben. "Ich hatte am Wochenende einen Auftritt, bei dem ich am Klavier gesessen, auf meinen Ring geguckt und gedacht habe: 'Das ist schon cool'", schwärmte er gegenüber dpa. Außerdem fügte Nico hinzu: "Ich glaube, ich bin erwachsener geworden."

