Schwindel: Wohnt Iris Klein in Wohnung von Tochter Daniela?

Iris Klein (55) scheint nicht ganz ehrlich zu sein! Seitdem ihr Mann Peter (55) sich in Yvonne Woelke (41) verliebt hat, herrscht zwischen ihnen Eiszeit. Die TV-Bekanntheit ist bereits aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ausgezogen und wohnt nun in ihrer eigenen Single-Bude auf der Urlaubsinsel. Doch ihre Wohnsituation wirft jetzt Fragen auf: Gehören Iris neue vier Wände etwa in Wahrheit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36)?

Dass Iris so schnell eine neue Bleibe gefunden hat, die auch noch stylish in pink designt und bereits voll ausgestattet ist, gibt den Fans Anlass zu Zweifeln an der Geschichte von der Mietwohnung. "Du kannst auf Mallorca eine Wohnung für ein Jahr mieten, die ist dann meist schon teilmöbliert und man muss nicht mehr viel machen", erklärte Iris dazu. Doch das ist wohl nicht ganz wahr, wie Bild berichtet: Die Wohnung soll Eigentum von Iris' Tochter Daniela sein, der Kaufvertrag für das knapp 140 Quadratmeter große Apartment wurde bereits im Juli 2021 unterschrieben. Wieso hält Iris diese Besitzverhältnisse geheim?

In ihrem Bekanntenkreis soll die Ex-Dschungelcamperin auch erzählt haben, monatlich 2.500 Euro Miete zahlen zu müssen und für ein Jahr in Vorkasse zu gehen. Iris müsste ihrer eigenen Tochter diesen Angaben nach also rund 30.000 Euro bezahlen.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein in ihrer neuen Wohnung, März 2023 auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

