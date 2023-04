Wegen Fliesen verlegen: Sandra Sicora bekommt Hate ab!

Sandra Sicora (30) wollte doch nur ihre Fliesen ausgleichen! Die Temptation Island V.I.P-Teilnehmerin ist nicht nur ein bekannter Reality-TV-Star – die Ex von Tommy Pedroni renoviert aktuell ihre Wohnung. Ganz nach dem Motto selbst ist die Frau, macht sie sich an die Arbeit und zeigt ihrer Community immer wieder handwerkliche Einblicke. Dies scheint nicht allen zu gefallen: Ein Fan kritisierte jetzt die Art und Weise, wie Sandra ihre Fliesen verlegt!

"Mag dich, aber warum filmst du dich so billig?", wollte ein Instagram-User von der 30-Jährigen wissen. Prompt hatte Sandra eine passende Antwort parat: "Oh Verzeihung, ich muss jetzt sogar aufpassen, wie ich mich filme, damit es bei einer Frau billig rüberkommt. Was stimmt denn nicht mit manchen?"

Außerdem wurde ihr vorgeworfen, durch ihre Instagram-Story mehr Follower dazugewinnen zu wollen, woraufhin die Beauty amüsiert erwiderte: "Und während ich den Boden gemacht habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich am besten Follower bekomme, vor allem männliche!"

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora beim Verlegen der Fliesen, April 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de